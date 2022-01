Discours du Nouvel an : Moon Jae-in souhaite une présidentielle couronnée d'unité du peuple

Photo : YONHAP News

Le président de la République a évalué que son gouvernement a rétabli l'ordre constitutionnel et a fait avancer la démocratie. Il a tenu ces propos ce matin dans son dernier discours du Nouvel an adressé à ses concitoyens depuis la Maison bleue.Selon Moon Jae-in, les autorités publiques ont été réformées, permettant de rendre la société plus transparente et plus ouverte et de promouvoir la liberté de la presse et des droits de l'Homme. Sur le plan économique, il a indiqué que l'économie sud-coréenne avait connu une croissance fulgurante tant quantitativement que qualitativement en dépit de la crise sanitaire et du changement des circonstances. Il s'est également félicité de l'amélioration au sujet de l’inégalité des revenus dans le pays.Le dirigeant sud-coréen a affirmé que la Corée du Sud figurait désormais dans le top 10 en matière d'économie, de forces militaires, de diplomatie et de compétence culturelle et que personne ne pourrait nier, ni dévaluer ces accomplissements réalisés par le peuple.A propos de l’épidémie de COVID-19, le locataire de la Cheongwadae a promis de dédommager rapidement les petits commerçants frappés par celle-ci, en s'attendant à un retour à la vie normale au plus vite en cette nouvelle année.A deux mois de la présidentielle, Moon a souhaité qu'elle repose sur la cohésion et l'espoir du peuple et non pas sur l'hostilité et la scission. Dans la foulée, il a incité les électeurs à aller aux urnes pour incarner la démocratie.Au sujet de la Corée du Nord, le président Moon a affiché sa ferme volonté d'aller de l'avant pour l'amélioration des relations intercoréennes et de s’efforcer de mettre un terme officiellement à la guerre de Corée jusqu'à la fin de son mandat, le 9 mai. Sur le volet immobilier, il s'est engagé à stabiliser davantage les prix du marché et à accélérer l'offre des logements.