L’état-major interarmées crée un département de l’aérospatial militaire

Photo : YONHAP News

L’état-major interarmées (JCS) a annoncé, aujourd’hui, la création d'un département de l’aérospatial militaire, dédié au développement des capacités de sécurité spatiale du pays.Cette nouvelle unité aura pour mission d’élaborer les stratégies aérospatiales basées sur l’interopérabilité des armées de terre et de l'air et de la marine, ainsi que les systèmes d’exécution des opérations conjointes reliant les états-majors des trois armées.D’après le JCS, les pays développés dans ce secteur, tels que les Etats-Unis, la Chine, la Russie et le Japon relèvent considérablement leur budget destiné à élargir leur domaine cosmique. Dans la foulée, il a déclaré qu'il renforcerait lui aussi ses capacités via la mise en place d’une cellule des opérations aérospatiales, la gestion des satellites de communication militaire et l'établissement d’un système de surveillance satellitaire électro-optique.