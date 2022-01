Les sud-Coréens accueillent le Nouvel an avec espoir

Photo : YONHAP News

L’année 2022 vient de démarrer. Malgré le COVID-19, les sud-Coréens ont accueilli le Nouvel an avec beaucoup d’espoir. Au pays du Matin clair, le 1er janvier est traditionnellement annoncée par la sonnerie de la cloche du pavillon Bosingak à Séoul. Mais cette cérémonie annuelle s’est déroulée en ligne pour la deuxième édition de suite sur fond de pandémie.Le premier bébé de l’année a vu le jour pile au moment du passage à la nouvelle année. C’était une fille de 3,44 kg. Sa naissance a donné d’autant plus de plaisir à ses parents que l’accouchement était plus inquiétant du fait de la circulation du virus. Le père a remercié sa femme d'avoir tenu le coup, et s’est résolu à offrir la meilleure vie possible à leur enfant. Une Afghane, installée en Corée du Sud depuis août dernier, a également mis au monde son fils. Elle fait partie des personnes évacuées par le gouvernement sud-coréen pour avoir collaboré avec ce dernier.Au marché de fruits et légumes, les vendeurs ont accueilli leurs premiers clients en espérant que cette année sera meilleure que les précédentes. Un commerçant a souhaité que la pandémie prenne fin rapidement et qu’il puisse retrouver la vie d’avant. Il a encouragé d’autres enseignes frappées de plein fouet par la crise sanitaire.A l’aéroport, des avions de fret ont occupé la place de ceux pour passagers. Pleinement chargés de marchandises d’exportation comme les semi-conducteurs, ils ont effectué, avec plein d’espoir, leur premier envol de l’année.Les personnes licenciées depuis plusieurs décennies ou à la suite de l’épidémie, quant à elles, ont exprimé leurs vœux pour 2022 devant la Maison bleue en manifestant pour leur réintégration à leur poste.