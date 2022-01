Charbon indonésien : le gouvernement examine l'impact des restictions

Photo : YONHAP News

Alors que Jakarta a annoncé, samedi, l’interdiction des exportations de charbon en raison de l’insuffisance d’offres sur le marché intérieur, le ministère sud-coréen de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie a convoqué d’urgence une réunion.A cette occasion, le gouvernement prévoit que l’influence de ce dispositif devrait être limitée, étant donné que 55 % du volume prévu ont déjà été embarqués. Et au vu de la quantité de stock et des importations, il estime que les éventuels dégâts susceptibles d’être causés par cette mesure sont restreints.L’année dernière, la Corée du Sud a importé 49 % de charbon en provenance d’Australie, 20 % d’Indonésie, 11 % de Russie et 9 % des Etats-Unis.Le ministère mettra néanmoins en place une cellule de crise interministérielle en coopération étroite avec des missions diplomatiques sud-coréennes à l’étranger pour assurer un approvisionnement stable en ce combustible.