Photo : YONHAP News

Cette nouvelle année est un moment crucial pour instaurer un tournant pour le développement des relations intercoréennes et pour une paix permanente dans la péninsule.La porte-parole du ministère de la Réunification en a fait part aujourd’hui lors d’un briefing. En évoquant le résultat de la dernière réunion du Comité du Parti des travailleurs du pays communiste, Lee Jong-ju a affirmé que le ministère ferait en sorte d’établir des coopérations réelles dans les domaines prioritaires de Pyongyang, à savoir l’économie, le développement rural et l’alimentation.Quant à la déclaration de la fin officielle de la guerre de Corée, Lee a réaffirmé la position du gouvernement consistant à faire avancer le dossier en coopération avec les Etats-Unis et la communauté internationale.