Les réfugiés afghans s’adaptent à la vie coréenne

Photo : YONHAP News

Les réfugiés afghans, qui ont fui leur pays après la prise de pouvoir des Talibans et accueillis le 26 août par la Corée du Sud, suivent différentes formations afin de mieux s’adapter à leur nouvelle vie. Ils apprennent le coréen entre autres dans une résidence provisoire située à Yeosu dans la province de Jeolla du Sud.Les enfants de ces personnes « particulièrement méritantes » assistent donc à des cours de coréen. Ils se balancent au rythme des comptines et écrivent le hangeul, l’alphabet coréen, avec application. Leurs mamans participent également à cet apprentissage depuis quatre mois. Le taekwondo, l’art martial du pays du Matin clair, fait aussi partie de leur programme. Tous les élèves ont récemment obtenu chacun une ceinture jaune, soit le deuxième grade.Petit rappel : 387 ressortissants afghans sont actuellement abrités dans un centre de formation de la police maritime depuis octobre dernier.Des jeunes filles qui n’ont pas pu aller à l’école dans leur pays natal comptent les jours en attendant leur inscription scolaire en Corée du Sud. Chez les plus petits, un nourrisson qui est né en octobre dernier, tout juste deux mois après l’arrivée des Afghans sur le sol coréen, a reçu un nom reflétant son histoire : il s’appelle « han-a », les deux syllabes provenant de « Hankook », Corée, et d’Afghanistan.Les ressortissants afghans semblent ainsi bien s’adapter au nouvel environnement, mais ils se soucient des membres de leur famille qui sont restés dans leur patrie. Grâce à la nouvelle technologie, le 1er janvier, ils ont pu tout de même échanger par téléphone en se souhaitant une vie en sécurité.A partir de ce mois, ces expatriés doivent quitter successivement le centre pour commencer réellement leur nouvelle vie en Corée du Sud.