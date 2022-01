Défense : l'individu qui a franchi la frontière serait un réfugié nord-coréen

Photo : KBS News

Le ministère sud-coréen de la Défense a fait savoir, aujourd’hui, qu'il y a de fortes chances que la personne qui a franchi la frontière orientale intercoréenne samedi soit un nord-Coréen régugié au Sud. Et ce dernier aurait fait défection en novembre 2020 par un itinéraire similaire.Selon un responsable du ministère, cet individu a une forte ressemblance physique avec celui qui est entré en Corée du Sud après avoir traversé la ligne de démarcation militaire (DMZ) il y a environ un an donc. Et suite à son franchissement de la frontière avant hier, l’armée aurait capturé une image montrant un total de quatre personnes réunies dans la partie nord. Il a également fait savoir que ce transfuge n’est pas soupçonné d’espionnage avec Pyongyang.En ce qui concerne les deux notifications que l’armée sud-coréenne a remises dimanche au pays communiste, l’officiel a indiqué que le régime avait répondu les avoir bien reçues et qu’elle attendait maintenant la réponse sur l’état actuel du fugitif, à savoir s'il est vivant ou pas.Pour rappel, le jour de l’An, un individu non-identifié a traversé les barbelées de la DMZ à l’Est, située dans la province de Gangwon, afin de rejoindre le Nord. Cette tentative a été détectée par des équipements de surveillance de l’armée sud-coréenne, mais cette dernière n’a pas été au courant des faits pendant environ trois heures.