La Corée du Nord ne dévoile pas ses politiques sud-coréenne et américaine

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a annoncé les résultats de sa 4e réunion plénière du 8e Comité central du Parti des travailleurs, qui s’est déroulée entre lundi et vendredi de la semaine dernière. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un n’a pas publié de vœux à la nation pour la troisième année de suite. Les grandes lignes des orientations du pays communiste étaient d’assouvir les besoins fondamentaux de la population, notamment sur les plans agricole et économique.Notons qu'aucun message particulier sur ses politiques sud-coréenne et américaine n’a été publié. Pourtant, ce qui a attiré le plus l’attention au cours de la réunion, était la mise en place de la section des affaires sud-coréennes et extérieures qui a mobilisé de hauts responsables spécialisés dans ce secteur, tels que Kim Yong-chol, Ri Son-gwon et Choi Son-hee. Les médias nord-coréens se sont cependant contentés de rapporter qu’il était question d’une série de principes et d’orientations en la matière.Par ailleurs, Kim Jong-un a coupé court à la proposition des Etats-Unis pour la relance du dialogue en la qualifiant de « tromperie et de prolongation de la politique hostile envers le régime nord-coréen ». Au sujet de celle de la déclaration de la fin de la guerre, il a contre-proposé « le retrait de l’attitude deux poids deux mesures et de la politique malveillante contre Pyongyang ».D’après les observateurs, la situation fluctuante des pays voisins aurait également contribué à l’absence des messages adressés à Séoul et Washington, en particulier sur la question des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin, l’élection présidentielle prévue en mars au Sud et les exercices militaires conjoints sud-coréano-américains du premier semestre de l’année.D’après le directeur de l’Institut de recherche des questions de l’Extrême Orient, Lee Gwan-se, le royaume ermite aurait fait ainsi preuve de prudence en ne se prononçant pas sur la déclaration de la fin de la guerre de Corée. Ainsi, certains experts estiment que sa position sur ce sujet ne devrait être dévoilée qu’après avril. En attendant, il se concentrera probablement sur la prévention anti-COVID et l’économie.