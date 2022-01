Le Pentagone écarte un report de ses prochains exercices militaires avec Séoul

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le département de la Défense a coupé court à la possibilité d’un report de ses exercices militaires avec la Corée du Sud, prévus en mars prochain.Lors d’un entretien, aujourd’hui, avec la radio américaine RFA, son porte-parole a en effet martelé qu’il n’y aurait aucun changement dans les programmes de manœuvres, convenus le mois dernier lors de la Réunion consultative sur la sécurité (SCM) entre les deux pays. Il n’a pourtant pas donné de précision quant à la date exacte du lancement de la prochaine opération.La 53e édition de cette conférence annuelle s’est tenue le 2 décembre à Séoul. Les ministres de la Défense des deux alliés se sont alors mis d’accord pour organiser cette année deux exercices de commandement, l’un au premier semestre et l’autre entre juillet et décembre. Suh Wook et Llyod Austin ont aussi promis de mener le test dit « FOC » visant à vérifier si Séoul est capable de reprendre le contrôle opérationnel (Opcon) en temps de guerre, actuellement exercé par les USA.Pourtant, il a récemment été évoqué la possibilité de repousser les manœuvres de mars, afin de ménager le dialogue entre les deux Corées et celui entre Pyongyang et Washington.Dans son interview avec la radio, la voix du Pentagone a néanmoins réaffirmé que les deux alliés continueraient à préserver la plus solide préparation militaire et à maintenir leur posture de défense conjointe en vue de protéger la Corée du Sud contre les menaces et les ennemis. Et d’ajouter que leurs entraînements militaires seront décidés d’un commun accord.Pour rappel, en 2021, les deux nations ont effectué deux exercices conjoints en mars et en août. Elles n’ont cependant pas testé le « FOC » à cause de la crise sanitaire de coronavirus.