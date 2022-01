Moins d’un million de voyageurs étrangers ont visité la Corée du Sud en 2021

Photo : YONHAP News

Le nombre de touristes étrangers qui ont visité la Corée du Sud l’année dernière devrait tomber sous la barre du million. La cause : la pandémie de COVID-19 qui sévit depuis deux ans. Un phénomène sans précédent depuis le début du recensement en 1984.Selon l'Office du tourisme coréen (KTO), pendant les onze premiers mois de 2021, le nombre de voyageurs était de 877 000, soit une baisse de 64,3 % sur un an. Le chiffre n’est monté qu’à 94 000 en novembre dernier.Cette baisse est quasiment inéluctable alors que la plupart des pays ont de facto fermé leurs frontières et les personnes venant de l’étranger doivent observer une quarantaine. La Chine interdit les voyages collectifs à destination du pays du Matin clair tandis que le Japon contrôle l’entrée et la sortie des habitants des deux pays à des fins touristiques. Durant la même période, le nombre de vacanciers chinois en Corée du Sud a alors dégringolé de 76,6 % en glissement annuel pour atteindre 159 000. Celui des Japonais se sont effondrés de 96,7 % avec 14 000. Ceux des Taïwanais et des Thaïlandais ont également connu une régression de plus de 90 %.Et la reprise du tourisme s’annonce difficile pour le moment. Face au nouveau variant Omicron, bon nombre de nations commencent à verrouiller à nouveau leurs frontières. La « bulle de voyage » établie entre Séoul et Singapour pour faciliter le déplacement des voyageurs sans contrainte sanitaire est également suspendu. Par ailleurs, un peu plus d’un million de sud-Coréens sont partis à l’étranger en 2021, sans prendre en compte décembre, soit un recul de 74,2 % en glissement annuel.