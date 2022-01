Le PPP entame la restructuration de son comité de campagne

Photo : YONHAP News

A un peu plus de deux mois de la présidentielle, le candidat du Parti du pouvoir du peuple (PPP) est boudé par les électeurs. Yoon Suk-yeol enregistre une chute spectaculaire dans plusieurs sondages menés en ce début d’année.La principale force de l’opposition est aussi confrontée à une grave crise interne. Et la polémique autour de la femme du prétendant ou encore de ses gaffes répétées ne désenfle pas. Le PPP cherche coûte que coûte une bouée de sauvetage. Face à ce sinistre, le directeur général de son comité de campagne, Kim Chong-in, a annoncé qu’il réorganiserait cette équipe du sol au plafond.Une annonce surprise faite hier sans même écouter l’avis de Yoon. Pris de court, ce dernier a dû annuler tous ses programmes officiels de la journée. Et tous les ténors du comité ont démissionné. Ce départ collectif a provoqué un effet domino. Les dirigeants du groupe parlementaire du mouvement ont décidé d’abandonner eux aussi leur poste. Idem pour les numéros un et deux de la commission placée sous l’autorité directe du postulant à la présidence de la République, celle dite de préparation d’une nouvelle ère. Le parti conservateur est donc en panne.Yoon a d’ores et déjà fait son mea culpa, présentant ses excuses aux sud-Coréens et soulignant que la refonte de son équipe de campagne sera rapide.