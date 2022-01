Le Parquet classe sans suite l’allégation de harcèlement sexuel contre Park Won-soon

Photo : KBS News

Après un an et demi d’enquête, le Parquet a bouclé le dossier d’accusations de harcèlement sexuel contre l’ex-maire de Séoul, Park Won-soon, décidant de ne pas le poursuivre. Un verdict qui est tombé jeudi dernier.L’affaire remonte au mois de juillet 2020. Une de ses secrétaires a déposé une plainte contre son patron auprès de la police pour harcèlement sexuel. Le lendemain, Park est porté disparu et son corps est découvert quelques heures plus tard dans une montagne au nord de la capitale, où il a mis fin à ses jours.Après cinq mois d’investigation, la police a traduit le dossier devant le ministère public, le classant sans suite. Elle a fait de même pour les proches du maire qui ont, eux aussi, été accusés d’avoir fermé les yeux sur les suspicions.La mort de l’ex-maire a provoqué une onde choc, d’autant qu’il avait toujours milité pour les droits des femmes et qu’il était longtemps considéré comme un candidat potentiel à la présidence de la République.