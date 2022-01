Sport : l’entraînement de l’équipe nationale débute demain

Photo : YONHAP News

La cérémonie qui annonce le lancement de l’entraînement de l’équipe nationale pour les Jeux Olympiques d’hiver de Pékin et des Jeux asiatiques de Hangzhou se déroulera demain matin au Centre national d’entrainement à Jincheon dans la province de Chungcheong du Nord.L’événement se tiendra en présence du ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Hwang Hee, du président du Comité olympique sud-coréen Lee Kee-heung ainsi que de 99 sportifs et entraîneurs de 12 disciplines. La jeune pépite de la natation Hwang Sun-woo et l’as du patinage de vitesse sur piste courte Kim Alang prêteront serment en représentant l’équipe du pays du Matin clair.Les athlètes qui défendront les couleurs de la Corée du Sud promettront de tout donner à l’approche des deux compétitions sportives internationales prévues respectivement en février et septembre prochains en Chine.La manifestation de demain sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube TeamKorea (https:// www.youtube.com/c/teamkoreavlog). Elle sera suivie par l’événement de la journée des médias qui aura lieu à 30 jours des JO d’hiver de Pékin.