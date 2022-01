COVID-19 : le nombre de cas graves inférieur à 1 000

Photo : YONHAP News

C’est une des conséquences du resserrement de l’étau sanitaire et de l’accélération de la campagne de rappel de vaccin anti-COVID, le nombre de nouvelles contaminations et celui de cas graves sont en baisse.Ce mardi, la Corée du Sud comptabilise un total de 973 patients atteints de formes sévères de la maladie. Pour la première fois en deux semaines, le chiffre est retombé sous le seuil symbolique des 1 000. Et le bilan quotidien de nouveaux cas positifs se maintient en dessous de la barre des 4 000 pour le troisième jour d’affilée. La moyenne des infections quotidiennes a donc reculé de 27 % par rapport à la semaine dernière. La part des plus de 60 ans dans l’ensemble des malades poursuit elle aussi sa régression.La capacité en lits dédiés aux patients COVID est en progression. Les places en réanimation sont occupées à environ 62 % à travers le pays et à 64 % dans la région de Séoul. Pourtant, le chiffre est inférieur à 50 % pour les lits en soins continus et dans les établissements des maladies infectieuses.Dans ce contexte, le variant Omicron poursuit sa progression. Un premier décès lié à ce mutant a été annoncé hier à Gwangju dans le sud-ouest du territoire. Il s'agit d'une résidente nonagénaire d’un Ehpad. Les autorités de santé n’écartent pas la possibilité que le mutant soit majoritaire dans le pays à la fin du mois.Pour s’y préparer, les administrations médicales entendent mettre en place les mesures nécessaires. Parmi les pistes envisagées figurent la participation d’un plus grand nombre de cliniques de proximité pour le traitement en distanciel des patients « légers », qui se soignent à leur domicile, et la multiplication des tests PCR et antigéniques. Elles comptent aussi passer à la vitesse supérieure pour la troisième dose de sérum. Jusqu’à présent, 37 % de la population ont reçu leur troisième injection.