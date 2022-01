Photo : YONHAP News

Les autorités de santé ont une fois de plus souligné l’efficacité de la vaccination contre le COVID-19 sur le ralentissement de la transmission du virus. Lors d’un briefing aujourd’hui, elles ont précisé que la deuxième dose réduit de 80,3 % les risques de formes graves et de décès et la troisième injection de 93,6 %.Autres chiffres : si seuls 6,2 % des plus de 18 ans ne sont pas encore vaccinés, ils représentent 30 % des 210 000 personnes testées positives ces deux derniers mois, et pas moins de 53 % respectivement des 3 600 cas graves et des 1 818 morts liés à l’épidémie. D’où la nécessité d’appliquer le passe vaccinal, qui permettra, selon les autorités, de protéger les non-vaccinés et de minimiser leur contamination.