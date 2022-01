Le service financier « My data » sera lancé demain

Photo : YONHAP News

Le service financier « My data » entrera en vigueur dès demain. Il rassemble les données financières des particuliers dispersées dans différentes institutions pour fournir des informations sur mesure selon leur besoin.Jusqu’ici les entreprises avaient accès à l’ensemble des renseignements de leurs clients enregistrées dans les instituts financiers, mais désormais seules celles autorisées par les utilisateurs peuvent leur être fournies par l’intermédiaire d’une société chargée de la gestion des données. Ce système permettra ainsi de limiter le recueil excessif des informations personnelles de la clientèle.La documentation d’environ 400 entreprises financières sera disponible excepté celle de certaines firmes de prêt. Les usagers pourront se renseigner via l’application dédiée sur tous leurs biens financiers notamment, le compte de dépôt, les prêts bancaires, les dépenses par carte de crédit, les assurances et même les actions en Bourse. Bientôt, les services publics comme la taxe locale, le droit de douane et l’assurance maladie y seront ajoutés.La Commission des services financiers (FSC) a mis en place une équipe spéciale pour contrôler les tentatives de piratage. Elle compte mettre en service les données qui ne sont pas encore disponibles au courant de l’année pour permettre une meilleure gestion du patrimoine des individus.