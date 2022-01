Moon Jae-in demande à ses ministres de rester vigilants jusqu’à la fin de son quinquennat

Photo : YONHAP News

Le président de la République a tenu aujourd’hui le premier conseil des ministres de l’année. L’occasion pour Moon Jae-in de rappeler qu’il reste seulement quatre mois avant la fin de son quinquennat et que la vigilance est plus que jamais de mise.Le chef de l’Etat a d’emblée demandé à ses ministres de faire preuve de rigueur et de détermination pour rester studieux jusqu’à la fin du mandat. Il a préconisé de redoubler d’efforts pour enrayer la propagation du variant Omicron du coronavirus, pour compenser les pertes des petits commerces touchés par les restrictions sanitaires, et pour renforcer les capacités de l’exécutif à répondre au changement structurel et à l’incertitude de l’économie mondiale.L’hôte de la Cheongwadae a aussi mentionné la bonne performance des exportations de l’an dernier, qui ont enregistré un record historique, tout en alertant sur de nombreux écueils à surmonter : le protectionnisme, la nouvelle hégémonie technologique, la neutralité carbone ou encore la transition numérique. Sans oublier la crise de la logistique et le problème des chaînes d’approvisionnement mondiales. Selon lui, il faudra élaborer des mesures à moyen et long terme afin d’y faire face et de préparer en même temps un cadre institutionnel en ce sens.A propos des changements qui sont entrés en vigueur dès le 1er janvier, le président Moon a ordonné de mieux les promouvoir afin que les citoyens concernés puissent en bénéficier. Parmi ces nouveautés, la revalorisation de plusieurs allocations familiales ou des aides financières des jeunes à bas revenus ainsi que l’augmentation du salaire des soldats conscrits.