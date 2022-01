Clients, mot-clé le plus important des 10 premiers groupes sud-coréens

Photo : KBS News

Le mot le plus mentionné lors du discours du Nouvel an prononcé par les dix plus grand groupes en Corée du Sud est « clients ». La donnée a été publiée par CEOSCORE, un institut spécialisé en analyse de la gestion des grandes entreprises sud-coréennes. Selon son enquête sur la fréquence d’utilisation des mots-clés, « clients » a donc été le plus répété, à savoir 40 fois dans les messages adressés à l’occasion du Jour de l’an.Les dix conglomérats du pays auraient voulu mettre l’accent sur leur clientèle ces dernières années. « Clients » est arrivé en tête du classement pour la quatrième année consécutive. Viennent ensuite « futur », « innovation », « valeurs », « développement » ou encore « nouveauté », entre autres.En particulier, « futur » et « investissement » font surface comme les principaux mots-clés de 2022 alors que « COVID-19 » a pris moins de place dans leur discours. Les mentions sur le « futur » sont plus nombreuses que celles sur le « développement », le détrônant ainsi de sa deuxième place, qu’il occupait depuis trois ans.CEOSCORE a expliqué que les intérêts majeurs des sociétés convergent vers les stratégies visant aux marchés du futur, une vision plus avancée que la lutte contre la crise du COVID-19.« Écologique » émerge en 2022 dans le courant de la gestion respectant les « ESG », les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce terme se classe au 11e rang, alors qu’il se situait hors du top 30 des mots-clés les plus évoqués l’année dernière.