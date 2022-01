Lee Jae-myung donne une conférence de presse, Yoon Suk-yeol cherche à sortir de la crise

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung a donné aujourd’hui une conférence de presse du Nouvel an. Le candidat du Minjoo à la présidentielle de mars a placé la lutte contre le coronavirus, la croissance et les innovations scientifiques et technologiques au cœur de son discours.Le prétendant de la formation majoritaire a promis entre autres que s’il était élu à la tête de l’Etat, il jetterait toutes ses forces pour porter à 50 000 dollars le revenu national par habitant, contre 35 000 dollars l'année dernière.Par ailleurs, le rival malheureux de Moon Jae-in à la primaire pour la présidentielle de 2017 a officiellement demandé à la classe politique de voter, au plus vite, un nouvel additif au budget de l’ordre de 25 000 à 30 000 milliards de wons, si l’exécutif le soumettait au Parlement, afin d’accorder à la population de nouvelles aides dites « coronavirus ».Au Parti du pouvoir du peuple (PPP), la principale force de l’opposition, son candidat Yoon Suk-yeol a annulé, aujourd’hui encore, ses programmes officiels pour se pencher sur les moyens de réinventer son comité de campagne.Hier, tous les ténors de cette équipe ont démissionné. Ce départ collectif a provoqué un effet domino. Les dirigeants du groupe parlementaire du mouvement ont décidé d’abandonner eux aussi leur poste. Idem pour les numéros un et deux de la commission placée sous l’autorité directe du postulant à la présidence de la République, celle dite de préparation d’une nouvelle ère. Le parti conservateur est à l'arrêt total.L’ex-procureur général de Moon Jae-in se démène avant de décider d’accepter ou non la démission de ses proches lieutenants. Le directeur général de campagne, Kim Chong-in, l’a pressé à prendre une décision d’ici demain au plus tard.Sim Sang-jung, la candidate du Parti de la justice, et Ahn Cheol-soo du Parti du peuple, eux, multiplient leurs rencontres avec les électeurs.