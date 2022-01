JCS : annonce demain des résultats de l’enquête sur l’individu passé au Nord

Photo : YONHAP News

Les autorités militaires sud-coréennes doivent achever aujourd’hui leur enquête sur la fuite vers la Corée du Nord d’une personne non identifiée après avoir franchi les barbelés de la ligne de démarcation militaire de la DMZ. Elles envisagent d’en dévoiler les résultats demain. Cette annonce a été faite aujourd’hui par le responsable de la communication de l’état-major interarmées (JCS).Ce passage rarissime du Sud au Nord a eu lieu samedi soir. Dès le lendemain, 17 membres du JCS se sont rendus sur place pour mieux connaître les circonstances de ce franchissement.Il a été détecté qu’après cette traversée clandestine, l’armée nord-coréenne a elle aussi inspecté ses postes de garde et les barbelés de la zone démilitarisée.L’armée sud-coréenne a tenu à expliquer qu’elle avait scruté la zone à la loupe et qu’aucun mouvement inhabituel de soldats nord-coréens n’y avait été observé.