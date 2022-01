Photo : YONHAP News

Le soleil était au rendez-vous en ce mardi 4 janvier. Ce matin, le ciel était bien dégagé sur la quasi-totalité de la péninsule. Seule la pointe sud-ouest a observé quelques nuages. Dans l’après-midi, le temps est resté plaisant dans la moitié nord. En revanche, au Sud, le temps s’est légèrement couvert, sans affecter pour autant les températures.A ce sujet, le thermomètre affichait encore des valeurs froides et négatives dans le Nord, le centre et à la limite avec le Sud du pays. -6°C à Séoul, -4°C à Daejeon ou encore -1°C à Daegu ont été observés. L’après-midi s’est réchauffé sur la moitié inférieure du pays avec des températures variant de 5°C à 13°C. Ailleurs, le mercure était compris entre 0°C et 5°C.La masse nuageuse devrait s’étendre sur toute la péninsule pour demain.