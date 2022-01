Photo : YONHAP News

« Christmas Tree » a intégré le classement du Billboard Hot 100 de cette semaine. Il s'agit d'une bande originale de la série de la SBS « Our Beloved Summer », chantée par V, membre du boys band sud-coréen BTS. Une première pour une musique d’un feuilleton sud-coréen. Le titre s’est classé au 79e rang.V est ainsi devenu le troisième chanteur du septuor à entrer dans ce palmarès américain en solo. Avant lui, J-Hope s’y est placé avec « Chicken Noodle Soup », suivi par Suga qui a occupé une place avec « Daechwita » et « Girl of My Dreams ».« Christmas Tree » est apparu dès le premier épisode comme une musique du disque vinyle dans l’atelier du héros Choi Woong. Ce tube en anglais souligne l’atmosphère romantique dans les moments cruciaux du drama.