Pyongyang lance un projectile non identifié, une première en 78 jours

La Corée du Nord a tiré ce matin vers 8h10 un projectile non identifié en direction de la mer de l’Est. Le chef de l'état-major interarmées sud-coréen (JCS) estime qu’il s’agirait d’un missile balistique. La garde côtière japonaise a fait part de la même opinion.Les autorités de renseignement de la Corée du Sud et des Etats-Unis analysent les détails comme la zone de lancement, le type de l’engin et la distance parcourue.Selon l’armée sud-coréenne, Séoul surveillait les mouvements de Pyongyang concernant les missiles, et gardait une attention particulière sur le sujet en collaboration étroite avec Washington.Il s’agit du premier lancement effectué par la Corée du Nord cette année. Le dernier remonte au 19 octobre 2021, où elle avait tiré un nouveau type de missile mer-sol balistique stratégique (MSBS) depuis un sous-marin à titre expérimental.Un peu plus tôt, le royaume ermite a déclaré, à la suite de la réunion plénière du Parti des travailleurs, son ambition de s'attacher davantage à renforcer sa force de défense en cette nouvelle année à travers le développement des armes adaptées aux batailles modernes.Certains estiment que ce dernier mouvement de Pyongyang devrait s'inscrire dans son entraînement hivernal de routine en cours depuis début décembre.