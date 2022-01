Les réserves de change de la Corée du Sud en baisse pour le 2e mois consécutif

Photo : YONHAP News

Les réserves de change de la Corée du Sud ont atteint, fin décembre, 463,12 milliards de dollars. D’après la Banque de Corée (BOK), c’est un recul de 790 millions de dollars en glissement mensuel. Il s’agit d’une baisse pour le 2e mois d'affilée.La banque centrale sud-coréenne attribue ce déclin notamment au remboursement de capitaux et d’intérêts d’obligations libellés en devises étrangères émises par l’État malgré l’augmentation du montant des autres monnaies étrangères en dollars. Les réserves de change du pays ont atteint son plus haut niveau en juillet dernier avec 458,68 milliards de dollars avant, de le renouveler fin octobre, avec 469,21 milliards de dollars. Depuis, elles sont sur la pente descendante.Fin novembre, le pays du Matin clair était le 9e détenteur des réserves de change au monde. C’est toujours la Chine qui occupe le trône avec un peu plus de 3 222 milliards de dollars, suivie par le Japon et la Suisse.