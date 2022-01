Lee Jae-myung souligne l’union du parti, Yoon Suk-yeol dissout son comité de campagne

Photo : YONHAP News

Le candidat du Minjoo à la présidentielle, Lee Jae-myung a visité ce matin Gwangju avec son ancien rival de la primaire Lee Nak-yon. Ils ont présidé la première réunion du comité de la vision d'unité nationale, un sous-organisme chargé de la campagne électorale dont ils sont à la tête.Le prétendant du parti au pouvoir a déclaré que le Minjoo étant basé sur la force de l’union, il transformerait la crise en opportunité en s'appuyant sur cette solidarité. Lee Nak-yon, de son côté, a martelé que la démocratie obtenue par le sang de Gwangju ne pouvait pas reculer et que la formation présidentielle ferait tout pour la développer.Par ailleurs, sur ses réseaux sociaux, Lee Jae-myung s’est engagé, s’il est élu président, à réviser le système du minimum vieillesse qui verse, à présent, une moindre somme aux habitants actifs.Dans le camp d’en face, le conflit interne ne désenfle pas, à tel point que le candidat du Parti du pouvoir du peuple (PPP) a fini par dissoudre son comité de campagne. Yoon Suk-yeol compte former une nouvelle équipe restreinte mais plus pragmatique composée de jeunes responsables compétents. Le président du comité actuel Kim Chong-in sera succédé par le député Kwon Young-se, 33 jours seulement après son intégration.L'ancien procureur général s'est excusé de ses démarches décevantes auprès de ses concitoyens et surtout des jeunes générations, promettant de corriger les erreurs de la campagne.Quant à Sim Sang-jung, la candidate du Parti de la justice, et Ahn Cheol-soo du Parti du peuple, ils prévoient de faire connaître leurs engagements politiques dans des émissions télévisées et sur YouTube.