Franchissement frontalier : l’armée pensait à une défection vers le Sud

Photo : YONHAP News

Le réfugié nord-coréen qui a franchi, samedi soir, la frontière intercoréenne pour regagner le Nord n’a pas été réellement pris au sérieux. Malgré la détection de ses mouvements par des équipements de surveillance, l’armée n’y a pas prêté attention davantage. Elle pensait même, au départ, à une défection vers le Sud.L’état-major interarmées (JCS) a publié les résultats de son inspection sur le passage illicite du transfuge par la frontière orientale. Samedi, vers 18h35, trois caméras du poste de garde (GOP) chargé de la surveillance de la zone, avaient capté ses tentatives à cinq reprises. Mais les soldats en poste ne les avait pas aperçus à temps.Et lors de la vérification des vidéos, il s’est avéré qu’un décalage entre les heures enregistrées et réelles ait causé le jugement erroné des responsables sur place, ignorant qu’il s’agissait d’une situation particulière. Ainsi, le cabinet du contrôle du bataillon concerné n’avait rapporté cette position ni à son commandant ni à ses unités supérieures. Par ailleurs, en raison du déclenchement des alertes sonores et lumineuses au moment des faits, six responsables avaient scruté l’état des barbelés sans y observer la moindre trace suspecte.Ce n’est pas tout. Le commandant du bataillon du GOP avait jugé à tort qu’il s’agissait d’une défection d’un nord-Coréen vers le Sud. Lorsqu’il a découvert pour la première fois ce fugitif à peine vers 21h17, il y a alors déployé progressivement des effectifs et leur opération initiale a été effectuée en tenant compte de cette éventualité.Enfin, le JCS a jugé que les quatre personnes, présumées être des soldats nord-coréens, identifiées par des équipements de surveillance thermique après le franchissement de la frontière du transfuge n’étaient pas entré en contact avec ce dernier.L’état-major interarmées va convoquer dès demain une réunion d’urgence des commandants et de mettre en place une période spéciale destinée à relever d'un cran la capacité des missions des troupes mobilisées le long de la frontière.