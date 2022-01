Ligne ferroviaire intercoréenne : Moon Jae-in célèbre le lancement des travaux de reconnexion

Photo : YONHAP News

Le président de la République a visité ce matin le chantier de la gare de Jejin dans la province de Gangwon. Il s’agit de son premier déplacement de l’année. Moon Jae-in a célébré le lancement des travaux de reconnexion des gares Gangneung et Jejin, le seul segment coupé de la ligne Donghae, qui longe la côte est de la péninsule coréenne. La gare de Jejin a été connectée à celle de Kamho, situé au Nord, en 2007, dans le cadre de l’accord intercoréen de 2002.Selon la Maison bleue, l’ouverture de cette partie de ce tronçon jettera les bases de la construction du réseau ferroviaire transfrontalier qui s’étendra jusqu’à l’Eurasie. Le numéro un sud-coréen a indiqué que ces constructions faisaient preuve de la confiance et de la volonté de Séoul dans la liaisons des lignes entre Donghae et Gyeonggi, projets que les deux Corées sont convenues d’initier en priorité lors de la déclaration de Panmunjom en avril 2018.Pourtant, à 8h10, trois heures avant l’événement de l’inauguration, Pyongyang a procédé à un tir d’un projectile, supposé être un missile balistique, en direction de la mer de l’Est. Malgré tout, le président Moon a manifesté son intention d’aller de l’avant dans le processus de paix de la péninsule coréenne jusqu’à la fin de son mandat, en mai prochain. Cependant le renouement du dialogue s’annonce difficile suite à cette provocation survenue au tout début de l'année.