Femmes de réconfort : 30e anniversaire de la manifestation du mercredi

Photo : YONHAP News

C'est aujourd'hui, jour pour jour que la manifestation du mercredi célèbre ses 30 ans. Ayant pour objectif de demander les excuses officielles de Tokyo à l’égard de l’esclavage sexuel perpétré par l’armée impériale nippone pendant la Seconde guerre mondiale, elle se tient tous les mercredis devant l’ancien siège de l’ambassade du Japon à Séoul.Lors de la 1 525e édition organisée ce midi, le Conseil pour la justice et la mémoire a déclaré que ces trois dernières décennies, les citoyens du monde entier ont pris part à la lutte contre l’impérialisme et le colonialisme en compagnie des anciennes victimes survivantes.Néanmoins, selon cette ONG, le gouvernement japonais n’a fait que déformer l’Histoire et insulter les femmes de réconfort, loin de regretter ses erreurs. L’association a affiché son intention de faire entendre sa voix jusqu’à ce que ce problème soit réglé.Aujourd’hui, près de 300 citoyens se sont réunis. Les « wianbu » qui ne pouvaient pas y assister pour des raisons de santé ont réclamé à l’Archipel de reconnaître ses erreurs via un message vidéo. A la suite de l’événement, les activistes ont défilé jusqu’au bâtiment du ministère des Affaires étrangères.A 100 mètres à peine de ce rassemblement, une association conservatrice a manifesté pour l’abolition de la loi du soutien aux femmes de réconfort, en qualifiant celles-ci d’arnaqueuses.