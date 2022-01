Photo : YONHAP News

Les prévisions de la veille se sont confirmées. La péninsule était recouverte d’un voile nuageux, plus ou moins épais selon les régions. Dans la matinée, il était assez léger sur l’ensemble du territoire, excepté dans la pointe sud-ouest et sur l’ile méridionale de Jeju, où les nuages ont été un peu plus menaçants. Ces derniers se sont propagés, dans l’après-midi sur la côte est ainsi qu’à Daegu. La pluie a fait son apparition sur le littoral sud, à savoir à Busan, à Yeosu, à Jeju, et à Ulsan. Ces deux dernières villes ont même observé quelques flocons de neige.Du coté des températures, elles étaient en baisse par rapport à hier : -9°C à Andong, -7°C à Séoul et à Daejeon ou encore -6°C à Daegu et -1°C à Busan ce matin. Dans l’après-midi, le mercure était assez homogène, compris entre 2°C et 8°C.