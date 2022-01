Photo : YONHAP News

Le négociateur nucléaire sud-coréen Noh Kyu-duk s’est entretenu cet après-midi par téléphone avec son homologue américain Sung Kim concernant le dernier lancement d’un projectile de Pyongyang.Selon le ministère des Affaires étrangères, les deux officiels ont partagé leur opinion sur cet engin qui semble être un missile balistique, et ont discuté des dispositifs de réponse. Ils sont convenus de poursuivre une collaboration étroite en se basant sur l’alliance solide entre Séoul et Washington, et de continuer les efforts pour relancer le dialogue avec la Corée du Nord.