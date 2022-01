Pyongyang annonce avoir testé un nouveau missile hypersonique

Photo : YONHAP News

Le missile tiré hier par la Corée du Nord était un missile hypersonique, a rapporté aujourd’hui son agence de presse officielle, la KCNA. Il s’agit du deuxième test de ce nouveau type d’armes en trois mois. Le premier date du 28 septembre 2021.Selon le média d’Etat, ce lancement a permis de reconfirmer « le contrôle de la navigation et la stabilité de l’engin » de même que « l’ampoule de son combustible » en hiver. Et le projectile a atteint avec précision une cible à 700 km de distance.Toujours selon l’agence, la réussite successive de cet essai revêt « une grande importance stratégique » dans le sens où Pyongyang « achève la tâche la plus essentielle dans le domaine de l’armement ».Hier matin, l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé que le Nord avait tiré vers 8h10, un potentiel missile balistique depuis la province de Chagang, dans le nord-ouest du territoire, en direction de la mer de l’Est.Les engins de type hypersonique sont plus rapides que les missiles balistiques ou de croisière classiques. Ils sont également aussi plus difficiles à détecter et à intercepter.Lors du 8e Congrès du Parti des travailleurs au pouvoir, tenu en janvier 2021, le régime de Kim Jong-un avait fait de la recherche et du développement de cette catégorie de projectile l’une des cinq priorités des armements stratégiques.