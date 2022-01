Report de la réunion sur la sécurité Séoul-Washington-Tokyo

Photo : YONHAP News

La réunion des ministres de la Défense de la Corée du Sud, des Etat-Unis et du Japon a été reportée en raison du COVID-19.En effet, la rencontre entre le ministre sud-coréen Suh Wook, et ses homologues américain et japonais, Lloyd Austin et Nobuo Kishi, avait été initialement prévue à Hawaï vers le 13 janvier.D’après les médias japonais Kyodo News et la NHK, le secrétaire à la Défense américain a été infecté par le COVID-19 et le nouveau mutant se propage rapidement à Hawaï. D’où le report de ce rendez-vous trilatéral.La dernière réunion à trois du genre remonte à novembre 2019, en marge de la conférence élargie des chefs de la défense de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean).La NHK a fait savoir que les trois pays n’avaient, pour l’instant, encore rien décidé y compris même sur la possibilité d’une visioconférence et qu'un nouveau planning sera décidé ultérieurement en fonction de l’évolution pandémique.