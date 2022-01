Corée du Nord : les Etats-Unis condamnent le tir de missile, l’Onu appelle au dialogue

Photo : KBS News

Washington et les Nations unies ont réagi au lancement du projectile nord-coréen.Hier, un porte-parole du département d’Etat américain a dénoncé le tir d’un missile balistique, qui selon lui, « viole les résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu et représente aussi une menace pour les voisins du royaume ermite et la communauté internationale ». Et d’ajouter que « nous poursuivrons une approche diplomatique envers la Corée du Nord et l’appelons à amorcer le dialogue ».La voix de la diplomatie américaine a également réaffirmé une « ferme position » des Etats-Unis pour défendre leurs deux principaux alliés asiatiques, la Corée du Sud et le Japon.Le secrétaire général des Nations unies a lui aussi exhorté Pyongyang à renouer le dialogue avec les pays concernés. Selon son porte-parole Stéphane Dujarric, Antonio Guterres considère toujours que l’engagement diplomatique et le dialogue sont les seuls moyens de dénucléariser la péninsule de façon complète et vérifiable et d’y instaurer une paix durable.