Franchissement frontalier : Moon Jae-in demande à l'armée de redoubler de vigilance

Photo : KBS News

Suite à la fuite d'un réfugié nord-coréen vers le Nord en franchissant la frontière intercoréenne, le président de la République Moon Jae-in a demandé à l'armée nationale d'intensifier l'opération de surveillance dans cette zone pour contrôler et empêcher ces passages illicites.C'est en ces termes qu'a transmis hier la porte-parole de la Cheongwadae, les instructions du chef de l’Etat à propos de cette affaire.Selon Park Kyung-mee, le numéro un sud-coréen a également ordonné à l'armée de faire preuve de plus de responsabilités et de corriger de nombreux problèmes révélés à travers cet incident : la vigilance relâchée, les mesures de réponse erronées et le dysfonctionnement systémique de la surveillance frontalière.Sur la possible démission des commandants, un officiel de la Maison bleue a suggéré vaguement qu'il n'y aurait pas de licenciement, en soulignant seulement la demande du président de relever d'un cran les capacités de l'opération d'observation de l'armée.Concernant la participation hier de Moon Jae-in à l’inauguration des travaux de reconnexion des lignes intercoréennes trois heures après le tir d'un projectile nord-coréen, le fonctionnaire a répondu que le chef de l’Etat aurait manifesté sa volonté de poursuivre sur la voie qui pourrait mener à la reprise des pourparlers entre les deux Corées.