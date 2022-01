Sondage : Lee Jae-myung largement en tête, Ahn Cheol-soo sur sa percée

Photo : YONHAP News

A deux mois de la présidentielle, les sondages sur les intentions de vote des sud-Coréens affluent et font la politique.Dans ce contexte, une nouvelle enquête Hankook Research pour la KBS donne Lee Jae-myung en tête de l’élection, creusant l’écart avec Yoon Suk-yeol. Et la percée d’Ahn Cheol-soo se confirme.Concrètement, le candidat du Minjoo au pouvoir s’est hissé à 39,1 % et son rival du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la principale force de l’opposition, n’a recueilli que 26 %. Le postulant du Parti du peuple, une petite formation de centre-droit a, quant à lui, récolté 10,6 %. Ahn a obtenu pour la première fois depuis octobre un score à deux chiffres. C’est une forte envolée, les précédents sondages ne lui avaient crédité que d’environ 5 %. Quant à Sim Sang-jung, la prétendante du Parti de la justice, progressiste, est donnée à 3,1 %.A noter que le sondage a été mené au plus fort de la crise interne du comité de campagne du PPP.Si le candidat de la formation présidentielle fait la course en tête, un sondé sur deux se dit favorable à l’alternance politique et ils sont 86,2 % chez les adhérents de Yoon et 55,3 % pour Ahn à estimer nécessaire une candidature unique de l’opposition. A la question de savoir qui des deux doit être le candidat du camp, 57,4 % ont plaidé pour le premier, contre 36,4 % pour le second.Le baromètre a été effectué, les 3 et 4 janvier. Un échantillon de 1 000 hommes et femmes de plus de 18 ans de tout le pays ont été interrogés, à l’aide de numéros virtuels de téléphone portable. Le niveau de confiance est de 95 % avec une marge d’erreur de plus ou moins 3,1 points. Le taux de réponse est de 19 %. Pour plus de détails rendez-vous sur le site web de la KBS.