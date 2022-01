Coup d'envoi du CES 2022

Photo : YONHAP News

Le plus grand salon annuel de l'électronique grand public, le CES de Las Vegas, a débuté hier, heure locale. Après une édition 2021 complètement virtuelle, le salon se tient cette année dans un format hybride, en ligne et hors ligne, rassemblant environ 2 200 entreprises venues de 159 pays du monde entier.Les produits qui attirent la plus grande attention sont, sans surprise, les innovations liées au COVID-19 dont les masques dotés d'un dispositif d'aération anti-pathogène.Les organisateurs ont choisi les domaines les plus intéressants cette année comme étant la 5G, l'intelligence artificielle, le metaverse, l'aérospatial, la mobilité, l'environnement et le jeton non-fongible (NFT).Plus de 500 entreprises de la tech sud-coréennes y participent, pour présenter leurs nouveautés réalisées dans les divers secteurs tels que l'électronique, l'information, la mobilité et la réalité virtuelle. Le pays du Matin clair est d'ailleurs devenu la 2e nation derrière les Etats-Unis en termes de nombre de participants.Les grandes firmes américaines dont Google, Amazon et Meta ont annulé leur présente sur place en raison de la propagation du nouveau coronavirus.De son côté, la Chine, qui représentait la moitié des participants il y a deux ans, est peu présente cette année, à cause de la pandémie et surtout des tensions sino-américaines.Dans ce contexte, les sociétés sud-coréennes pourront avoir une plus grande visibilité lors de cet événement.