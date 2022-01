Annonce d’une série de mesures à mettre en place avant Seollal

Photo : YONHAP News

La 52e édition de la conférence économique d’urgence s’est tenue aujourd’hui. Au cœur des discussions : la stabilisation du quotidien en amont des vacances de Seollal, la fête du Nouvel an lunaire, qui tombe cette année le 1er février.Le vice-Premier ministre à l’Economie a alors annoncé une panoplie de mesures allant dans ce sens. Il s’agit entre autres de débloquer une nouvelle enveloppe de 40 000 milliards de wons, soit quasiment 30 milliards d’euros pour aider les micro-entrepreneurs et les PME.Hong Nam-ki s’est aussi engagé à accorder un soutien financier de 10 millions de wons au maximum aux commerçants de marchés traditionnels, et à écouler les 16 produits phares pour la fête plus rapidement qu’il y a un an. Sa quantité devra s’élever à 204 000 tonnes.Autre décision : doubler, à 200 000 wons, le plafond du montant des cadeaux à offrir à l’occasion de Seollal, du 8 au 30 janvier. Mais seuls les produits agricoles, d’élevage et halieutiques sont impliqués. Selon loi anti-corruption en vigueur, la somme est limitée à 100 000 wons au maximum.Le gouvernement entend également accélérer l’exécution du budget de l’Etat, en particulier pour relancer les six chantiers jugés essentiels, dont la création d’emplois, l’aide aux autoentrepreneurs ou encore la décentralisation.Le renforcement de la compétitivité industrielle est aussi l’une des priorités de l’exécutif. Pour cela, celui-ci envisage de débourser cette année 118 000 milliards de wons. La filière dite « DNA », à savoir « Data, Network, AI », ou « données, réseaux et intelligence artificielle », et celle des puces non-mémoire, des véhicules du futur et de la bio-santé entre autres en bénéficieront.Par ailleurs, le gouvernement a commencé aujourd’hui à verser une deuxième indemnisation des pertes des petits commerces touchés par les restrictions sanitaires liées au COVID. Un peu moins de 2,5 millions de personnes sont concernées.