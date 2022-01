JCS : Séoul et Washington poursuivent leurs analyses sur le 2e missile hypersonique nord-coréen

Photo : YONHAP News

Les services secrets sud-coréens et américains continuent à analyser la nature exacte et les caractéristiques du missile tiré hier par la Corée du Nord. C’est ce que nous a appris le porte-parole de l’état-major interarmées sud-coréen (JCS).Lors d’un briefing aujourd’hui, le colonel Kim Jun-rak a détaillé que les renseignements des deux alliés avaient détecté le projectile et qu’ils étaient capables d’y faire face. Et d’ajouter que l’armée sud-coréenne continue à renforcer ses capacités de riposte à des essais balistiques nord-coréens.Le Rodong Sinmun, le journal officiel du Parti des travailleurs, a rapporté aujourd’hui que « l’ogive hypersonique avait manœuvré à 120 km de côté, avant d’atteindre précisément une cible à 700 km de distance ». L’organe de presse a également indiqué que les dirigeants de la formation au pouvoir avaient manifesté une grande satisfaction à l’égard du résultat du test et salué également cet exploit en matière de sciences de défense nationale.Les autorités militaires sud-coréennes mènent une évaluation différente de celle du royaume ermite sur la distance parcourue et l’altitude atteinte par l’engin, puisque ce dernier serait un nouveau système d’arme, qui n’est pas identique à celui du premier missile hypersonique de type Hwasong-8, tiré en septembre dernier.