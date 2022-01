Sept blessés dans le déraillement d'un train KTX

Photo : YONHAP News

Un train à grande vitesse KTX a déraillé hier près du tunnel de Yeongdong, situé dans la province de Chungcheong du Nord, dans le centre de la Corée du Sud. Le bilan est de sept blessés.Selon le ministère de l'Aménagement du territoire et des Transports, le train au départ de Séoul se dirigeait vers Busan, ville portuaire située au sud-est de la péninsule, quand il est sorti du droit chemin vers midi faisant un bruit fracassant. Des fenêtres et des équipements des toilettes ont été cassés.Sept passagers ont été blessés et l'un d'entre eux a été transporté d'urgence à l’hôpital. Les autres voyageurs ont emprunté vers deux heures du matin un train de remplacement.A en croire le ministère, le KTX aurait heurté un objet tombé dans le tunnel, avant d’essayer de s’arrêter d'urgence et de quitter la voie.Cet accident a entraîné le retard de plus de trois heures d’environ 120 trains et l'annulation de 13 trajets. La circulation est revenue à la normale ce matin vers 8h00.La compagnie nationale des chemins de fer (KORAIL) a présenté ses excuses pour le désagrément causé aux passagers, et s'est engagée à mener une enquête pour déterminer la raison exacte de l'accident en coopération avec les institutions compétentes, et établir des mesures pour empêcher d’éventuels accidents de ce genre.