COVID-19 : Séoul commande 400 000 doses supplémentaires de Paxlovid

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a annoncé avoir commandé 400 000 doses supplémentaires de Paxlovid, la pilule anti-COVID élaborée par Pfizer. Les essais cliniques du laboratoire américain démontrent que ce traitement antiviral réduit de près de 90 % le risque d’hospitalisation et de décès lorsqu’il est pris dans les cinq premiers jours après l'apparition des symptômes.Le médicament pourrait aider les personnes âgées fragiles et celles atteintes de comorbidités à se soigner à leur domicile. Sa livraison en Corée du Sud est prévue pour la mi-janvier.Les autorités sanitaires ont expliqué que les négociations avec la firme américaine étaient entrées dans leur phase finale et qu’elles annonceraient la semaine prochaine les détails.Jusqu’à présent, la Corée du Sud a commandé un total de 1 004 000 traitements développés par deux géants pharmaceutiques américains : 762 000 doses de Paxlovid et 242 000 de molnupiravir, élaborées par Merck.En ce qui concerne les nouveaux cas positifs au COVID-19, le pays en a recensé 4 126 en l’espace de 24 heures, soit une baisse d’environ 900 cas par rapport à jeudi dernier. La quantité de patients atteints de formes graves est aussi encourageante. Leur nombre a reculé de 71 en un jour pour s’établir, dorénavant, à 882. Et les malades trouvent un lit d’hôpital en moins de 24 heures pour le neuvième jour de suite.