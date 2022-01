Sondage : un budget mensuel de 150 000 wons pour élever un chien de compagnie

Photo : Getty Images Bank

Les foyers possédant des animaux de compagnie comptent en moyenne 1,19 chien et 1,46 chat révèle une enquête réalisée l’an dernier par le ministère de l’Agriculture et de l’Elevage.Alors quel budget mensuel prévoir pour son chien et son chat ? L’étude démontre qu’il s’élève à 149 000 wons pour le premier et 125 700 wons pour le second. Les frais de vétérinaires sont de 42 500 wons et 41 500 wons respectivement.Sept maîtres de chiens sondés sur dix ont répondu avoir enregistré leur animal et plus de 60 % d’entre eux ont évoqué la nécessité de faire de même pour les chats et de sanctionner ceux qui ne respectent pas une telle obligation.On a également appris que 26 % des éleveurs d’animaux domestiques avaient un temps envisagé de les abandonner ou de revenir sur leur adoption. Leurs comportements gênants comme la destruction d’objets, les dépenses plus importantes que prévu, les maladies ou les accidents en sont les principales raisons.