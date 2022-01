JO d’hiver : Pyongyang apporte son soutien total à Pékin malgré son absence

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord va soutenir « pleinement » les Jeux Olympiques d’hiver de Pékin de février prochain, même si elle ne pourra pas y participer.Cette information provient de l’agence de presse officielle du royaume ermite (KCNA) dans un article publié aujourd’hui. Elle précise que le ministère nord-coréen des Sports a envoyé mercredi dernier une lettre en ce sens aux trois institutions chinoises concernées, à savoir le comité olympique, le comité d’organisation des JO d’hiver ainsi que la direction générale des Sports de l’Etat.Toujours selon la même source, le régime de Kim Jong-un détaille dans cette missive que son pays ne pourrait pas rejoindre l’événement à cause des forces hostiles à son encontre et de la crise pandémique du COVID-19. Cependant, il réaffirme sa volonté de relever d’un cran ses relations d’amitié avec la Chine à travers les échanges sportifs bilatéraux.Par ailleurs, la Corée du Nord a accusé les Etats-Unis et leurs partisans de conspirer pour empêcher son allié de longue date de préparer avec succès cette prochaine rencontre sportive internationale. Pour Pyongyang, leur démarche piétine l’esprit de la Charte olympique.Pour rappel, comme l'Etat ermite avait déclaré forfait aux derniers JO d’été de Tokyo en raison du COVID-19, le Comité olympique international (COI) l’a sanctionnée en suspendant le titre du comité olympique jusqu’à la fin de cette année.