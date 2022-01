Antony Blinken : les programmes nucléaire et balistique de Pyongyang représentent toujours une menace

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d’Etat américain a affirmé que la Corée du Nord continuait à proférer des menaces en poursuivant ses programmes nucléaire et balistique, et que son récent tir de missile hypersonique avait permis de constater cela une nouvelle fois.Antony Blinken a fait ces remarques lors de sa prise de parole au début d’une conférence réunissant hier, en liaison vidéo, les ministres des Affaires étrangères et ceux de la Défense des Etats-Unis et du Japon. Le chef de la diplomatie américaine aurait voulu évoquer le danger permanent pour les Etats-Unis et et leurs alliés que représentent ces essais de missiles répétés de Pyongyang.Après ce dernier tir, son grand protecteur chinois a appelé les pays concernés à « faire preuve de retenue dans leurs paroles ou leurs actes et à garder le cap en direction du dialogue et des négociations ». Et d’évoquer la nécessité de déployer des efforts en faveur d’une solution politique au sujet de la péninsule.De son côté, le gouvernement de Tokyo a considéré que l’engin lancé par le régime de Kim Jong-un, était un nouveau type de missile balistique ayant volé à une altitude maximale d’environ 50 km, inférieure à celle d’un missile balistique classique. L’administration de Fumio Kishida a martelé que cet essai constituait une violation des résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu.