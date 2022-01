Problèmes d’approvisionnement : Séoul en quête de la solidarité internationale

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud veut faire de la solidarité et la coopération internationales un levier pour régler les problèmes d’approvisionnement qu’elle rencontre.Dans cette optique, son gouvernement a organisé aujourd’hui une réunion en y invitant les ambassadeurs basés à Séoul de dix pays riches en métaux et minéraux essentiels et en matériaux. Parmi ces nations figurent l’Indonésie, le Kazakhstan, les Emirats arabes unis, le Brésil ou encore le Chili.D'après le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie, ces Etats ont été choisis sur la base notamment d’une possible collaboration avec eux et d’une implantation des entreprises sud-coréennes sur leurs terres. Ils sont, tous, pays producteurs de matières premières, et maintiennent avec Séoul les canaux institutionnels de soutien comme par exemple l’accord de libre-échange.Au cours de la conférence, le ministre délégué au Commerce extérieur a fait part des efforts du gouvernement pour renforcer la compétitivité des chaînes d’approvisionnement après avoir connu, l’an dernier, une grave pénurie d’urée et de sa solution aqueuse. Et de proposer de surmonter ensemble la crise mondiale du secteur.Dans le même temps, Yeo Han-koo a souhaité que les discussions d’aujourd’hui servent de catalyseur pour les investissements et les échanges commerciaux réciproques.Le ministère envisage aussi de lancer un partenariat en la matière avec les Etats qui n’ont pas encore conclu de traité commercial avec le pays du Matin clair.