Tir à l’arc : An San s’impose comme la numéro un mondiale en 2021

Photo : YONHAP News

Une nouvelle consécration pour An San. La jeune archère sud-coréenne de 20 ans s’est hissée en tête du classement mondial 2021 publiée par la fédération internationale World Archery (WA). Pour rappel, elle était devenue triple championne aux JO d’été de Tokyo de 2021, soit une première dans l’histoire de cette discipline.An San a accédé au trône dans la catégorie de l’arc classique en compétitions individuelles femmes selon les données actualisées le 6 janvier sur le site de la WA, comptabilisant tous les résultats de l’année dernière. Après avoir remporté une médaille d’or à Tokyo en compétitions individuelles, elle a décroché une médaille de bronze dans cette même discipline lors de la dernière Coupe du monde, avant de clôturer l’année. Grâce à ses performances, elle a su monter de quatre marches depuis avril 2020 pour atteindre le sommet du podium.Ses deux compatriotes se trouvent aussi dans la partie haute de ce même palmarès : Kang Chae-young au 8e rang et Jang Min-hee au 16e.Côté homme, Kim Woo-jin est arrivé au quatrième rang en individuel de l’arc classique dans ce classement 2021.Par ailleurs, la Corée du Sud occupe la première place dans deux catégories : les épreuves par équipes mixtes en arc classique et celles par équipes masculines. Et elle se place en deuxième position derrière le Mexique dans la catégorie des équipes féminines.