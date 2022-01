Fonds iraniens : entretien à Vienne entre Choi Jong-kun et Ali Bagheri

Photo : YONHAP News

En visite à Vienne, où les négociations se poursuivent pour sauver l’accord sur le programme nucléaire iranien (JCPOA), le premier vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères multiplie les rencontres avec les représentants des pays membres du pacte, signé en 2015. Parmi eux, le négociateur en chef de Téhéran.A en croire l’agence de presse de la République islamique (IRNA), Choi Jong-kun et Ali Bagheri se sont rencontrés hier. Bien évidemment, leurs discussions ont porté, pour l’essentiel, sur les fonds iraniens de 7 milliards de dollars gelés en Corée du Sud. Cet argent, provenant de la vente du pétrole iranien, fait actuellement l’objet des sanctions américaines.Bagheri a qualifié d’unilatérales ces mesures punitives réimposées par Washington à l’encontre de son pays et d’inapproprié le rejet du déblocage des fonds par le gouvernement de Séoul. Il a d’emblée demandé à celui-ci d’agir immédiatement pour les libérer, sans attendre la levée des sanctions américaines.Choi a alors promis de déployer tous les efforts possibles pour y trouver une solution. A ce propos, son ministère a publié un communiqué dans lequel il a mentionné un dialogue franc et constructif entre les deux hommes non seulement sur le sujet brûlant, mais aussi sur l’ensemble des relations entre les deux Etats.Le document relate aussi que les deux parties ont affiché leur convergence sur la nécessité de régler rapidement le dossier des fonds gelés, et ont décidé d’ouvrir les concertations de travail sur la question entre leurs experts en la matière.