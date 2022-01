Emeutes au Kazakhstan : un avion d’Asiana Airlines immobilisé à Almaty

Photo : YONHAP News

Un avion de ligne d’Asiana Airlines reste cloué au sol au Kazakhstan, qui est secoué par des émeutes consécutives à la hausse des prix des carburants.Selon les explications de la compagnie sud-coréenne, l’appareil avait quitté Incheon mercredi, avant d’atterrir à l’aéroport d’Almaty, la principale ville du pays d’Asie centrale. Il devait redécoller après le débarquement de ses passagers, en vain. En cause, la suspension du trafic aérien vers et depuis ce lieu après son invasion par des manifestants.Après 13 heures d’attente sur place, les 69 passagers et huit membres d’équipage ont été évacués sous la conduite du consulat général sud-coréen.Actuellement, Asiana Airlines propose un vol par semaine entre Incheon et Almaty. Face à la situation toujours tendue, le transporteur réfléchit à la liaison de la semaine prochaine.