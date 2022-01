Lee Jae-myung rencontre les familles endeuillées des pompiers morts à Pyeongtaek

Photo : YONHAP News

Le candidat du Minjoo à la présidentielle, Lee Jae-myung, continue à occuper le terrain pour mener sa campagne électorale.Aujourd’hui, le prétendant du parti au pouvoir a tenu à se rendre à la chapelle ardente dressée en hommage au trois sapeurs-pompiers décédés hier en luttant contre l’incendie survenu sur le chantier de construction d’un nouvel entrepôt frigorifique à Pyeongtaek. Sur place, il a présenté ses condoléances aux familles des victimes. En même temps, il a souligné la responsabilité de l’Etat à assurer la sécurité des fonctionnaires qui remplissent cette mission.Lee prévoit ensuite de relancer la saison 2 de sa tournée baptisée « Meta Bus ». Il s’agit d’aller à la rencontre des citoyens en se déplaçant à bord de bus, de métro, de taxi ou à pied.L’ancien gouverneur de la province de Gyeonggi a publié sur les réseaux sociaux la 41e de ses promesses électorales en série dits « petits bonheurs certains ». Il a soulevé le problème des particules fines dont la moyenne annuelle dépasse le seuil de tolérance sur 80 % du territoire, et qui menacent ainsi la santé et le bien-être des citoyens. Ainsi, il a promis de veiller en personne sur le système de coopération Séoul-Pékin visant à améliorer la qualité de l’air et de lancer l’initiative d’un accord multilatéral dans ce même domaine en Asie-Pacifique.Ce soir, le prétendant du Minjoo visitera un café, qui est également une garderie commune d’enfants, et il rencontrera des professionnels de la santé, la première ligne dans la lutte contre le COVID-19.