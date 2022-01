Samsung Electronics et LG Electronics enregistrent un record historique de leurs chiffres d’affaires en 2021

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics a réalisé le montant le plus important de ventes l’année dernière malgré la crise pandémique.Selon la comptabilisation provisoire de ses résultats pour l’année 2021, le géant de l’électronique sud-coréen a vu son chiffre d’affaires annuel atteindre quasiment 280 000 milliards de wons, l’équivalent de 206 milliards d’euros, soit une hausse de 17,83 % par rapport à l’année précédente. C’est son record historique.Par ailleurs, le numéro un national a engrangé un bénéfice d’exploitation de 51 570 milliards de wons, soit 38 milliards d’euros, soit un rebond de 43,29 % en un an. C’est le troisième plus haut niveau depuis qu’il a réalisé le meilleur profit en 2018 à l’âge d’or du semi-conducteur. Samsung Electronics a pu réaliser ces excellents résultats grâce à sa branche de semi-conducteur et à ses smartphones pliables de la série Galaxy Z dont les ventes ont quadruplé entre 2020 et 2021.Son rival compatriote a également enregistré un record historique de ses ventes. D’après son bilan consolidé provisoirement établi, LG Electronics a réalisé un chiffre d’affaires d’un peu de 75 000 milliards de wons, soit 55 milliards d’euros, en 2021 soit une hausse de 28,7 % sur un an. C’est la première fois qu’il dépasse le seuil des 70 000 milliards de wons. Le numéro deux de l’électronique sud-coréen a gagné un bénéfice d’exploitation de près de 3 900 milliards de wons, soit 2,8 milliards d’euros, un recul de 1 %.LG Electronics a pu obtenir ces résultats grâce aux ventes de ses produits électroménagers. Selon des professionnels, il aurait même dépassé son concurrent américain Whirlpool en termes de chiffre d’affaires dans ce secteur l’année dernière.