COVID-19 : la justice étudie la demande de suspension du passe sanitaire

Le tribunal administratif de Séoul s'est penché cet après-midi sur la requête de suspension du passe sanitaire consistant à obliger les habitants à présenter une attestation de vaccination complète ou un test négatif pour accéder aux établissements à haut risque.Cette demande a été déposée par un groupe de 1 023 citoyens à l’initiative de Cho Du-hyong, professeur à la faculté de médecine de l’université Yeungnam, ce à l’encontre du ministre de la Santé publique, de la patronne de l'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) ainsi que du maire de Séoul.Avant cette séance, le requérant a allégué que le vaccin anti-COVID ne ferait aucun effet pour prévenir la contamination aux variants tels que l’Omicron étant donné que le nombre de nouveaux cas et de formes graves ne cesse d’augmenter malgré un taux de vaccination frôlant les 90 %. Selon lui, on ne dispose pas encore de preuves suffisantes pour assurer la sécurité des vaccins à ARN messager qui sont employés pour la première fois dans l’histoire de l’humanité.Selon ce groupe d’intérêt, il n’est pas approprié de forcer la population à se faire inoculer en renforçant le passe sanitaire, et il faudrait retirer ce dispositif qui, selon lui, porte excessivement atteinte aux droits fondamentaux des citoyens.Aujourd’hui, le tribunal a entendu les arguments des deux parties. S’il donne gain de cause au requérant, autrement dit qu’il suspend le passe sanitaire, cette décision sera maintenue jusqu’à ce que l’affaire soit tranchée par le jugement au fond.Pour rappel, le tribunal administratif de Séoul a abandonné, mardi, la mesure gouvernementale consistant à rendre obligatoire ce sésame dans les instituts privés de soutien scolaire, les salles et cafés d’études. Ainsi, il a donné gain de cause aux associations de parents d’élèves qui avaient déposé cette demande de suspension contre le ministère de la Santé publique. Le gouvernement a aussitôt fait appel de ce jugement.